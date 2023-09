Mulher é presa por vender fotos íntimas da filha de 8 anos por R$ 3 mil em Goiás

Uma mulher foi presa após denúncia de suposto golpe em Águas Lindas de Goiás (GO), na Região do Entorno do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita de 29 anos foi até a delegacia para prestar queixa de que estava sendo ameaçada, mas foi descoberto que ela negociava fotos íntimas dela e da filha de 8 anos com um homem na internet.

A prisão ocorreu na última quinta-feira (21), e a mulher e o homem não tiveram a identidade revelada, conforme informações do portal g1.

Segundo as autoridades policiais, a suspeita foi até a delegacia prestar queixa de que estaria sendo coagida a enviar fotos íntimas dela e da filha de 8 anos depois de entrar em contato com um homem através de um anúncio de empréstimo em uma rede social.

Após o relato, as investigações da Polícia Civil apontaram que, na verdade, a mulher era quem negociava a venda das fotos íntimas, tanto dela quanto da filha, para o suposto agiota. Um pagamento de R$ 3 mil chegou a ser oferecido pelo conteúdo pornográfico.

Mas conforme a delegada Tamires Teixeira, responsável pelo caso, ao perceber que não receberia a quantia, a suspeita deixou de enviar as fotos para o homem. Ele, por sua vez, publicou as imagens já recebidas em redes sociais.

A mulher foi presa em flagrante e está à disposição da justiça. Caso seja condenada, poderá pegar de quatro a oito anos de reclusão pelo crime de pornografia infantil. O homem ainda não foi identificado pela Polícia.