Mulher é presa no Rio por manter a mãe e a irmã em cárcere privado durante oito anos

Um casal foi preso em flagrante no Rio de Janeiro por manter uma mulher de 82 anos e a filha dela, de 55, em cárcere privado. As duas estavam sofrendo maus-tratos há quase oito anos em São João da Barra, no norte do Estado.

Foram presos uma mulher de 50 anos, filha da idosa e irmã da outra vítima, e o marido dela, de 51 anos. A prisão ocorreu na última quinta-feira (28) e foi efetuada por agentes da 145ª DP.

Os agentes chegaram ao local após recebimento de uma série de denúncias. A idosa e a mulher estavam presas pelo casal em condições degradantes, em um espaço pequeno e sem alimentação adequada.

Roubo de pensão

Além do tratamento, o casal roubava a pensão recebida pela idosa há mais de 10 anos, antes mesmo que a mantivessem em cativeiro.

Os dois foram autuados por cárcere privado qualificado, abandono de idoso, maus-tratos de idoso e apropriação de pensão de idoso.