Mulher de pastor descobre traição e expõe marido e amante durante culto na igreja; veja vídeo

Os frequentadores de um culto na Igreja Assembleia de Deus, realizado no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, presenciaram um testemunho diferente na última quinta-feira (26).

Esposa do pastor da igreja, Aryana Medeiros pegou o microfone e expôs a traição do marido Ruan Sérgio Silva. A amante? Uma fiel da mesma igreja e que estava participando do culto.

"Agora, a oportunidade é minha, gente. Eu hackeei o celular do meu esposo e hoje descobri que ele está ficando com a levita Laís, a esposa do Patrick. Está aí os prints para quem quiser ver as mensagens. Se vocês quiserem acreditar ou não, ta aí", disse Aryana no microfone.

Enquanto ela falava, outra mulher distribui papéis aos fiéis da igreja. "E ele é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa", completa a esposa traída.

A situação complica quando o pastor tenta interromper o relato da esposa. Nesse momento, ela começa a bater nele. Na sequência, ela vai para cima da amante, a puxa pelos cabelos, derrubando várias cadeiras da igreja pelo caminho. Fiéis que acompanham a cena tentam separar a confusão.

Após a repercussão nas redes sociais, um novo vídeo de Aryana surgiu. Gravado antes do 'testemunho' na igreja, nas imagens a esposa traída queima um cesto de roupas, que afirma ser do marido. "(Ele) está livre para ficar com quem quiser, (mas) sem nada, sem nem roupa para vestir", disse.

Aryana também se posicionou nas redes sociais sobre a decisão de expor publicamente o marido pastor e a amante. "Tem gente falando que eu fiz por engajamento, por maldade. Maldade foi o que fizeram comigo", disse.

"Eu jamais faria nada para prejudicar ninguém, mas eu queria sim desmascarar eles. Algumas pessoas do nosso ciclo estão dizendo que eu sou a errada da história, mas não sabem como me sinto vendo meus filhos perguntando pelo pai. Não desejo mal a ele, desejo apenas que mude e siga a vida dele", completou.