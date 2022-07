Mulher dá à luz trigêmeos 10 meses após ter tido gêmeos em SC

Uma mulher deu a luz a trigêmeos em Santa Catarina, na última terça-feira (12), apenas dez meses após ser mãe de gêmeos. Com a chegada do trio, Aline da Silva Costa, de 28 anos, e seu marido passaram a ter oito filhos. As informações são do G1.

O casal é de Criciúma, no sul do estado, mas, por conta da falta de leitos de UTI neonatal na cidade, foram transferidos a Brusque, no Vale do Itajaí, para ter as crianças. O parto aconteceu no Hospital Azambuja.

Mãe não desconfiou de nova gestação

A nova gestação foi descoberta quando Aline já estava com 22 semanas. Segundo a mulher, em nenhum momento ela desconfiou da gravidez, já que ainda amamentava os gêmeos Vinicius e Vicente. Após sentir um desconforto, no entanto, ela procurou um médico.

"O médico pediu alguns exames, entre eles o de urina, e não sinalizou gravidez. Foi então que eu pedi um ultrassom e apareceu. Para mim foi um choque, trigêmeos! Meu marido ficou todo faceiro”, disse Aline.

Segundo informou o hospital nesta quarta-feira (13), não há previsão de alta médica para os meninos. Os bebês, no entanto, passam bem.