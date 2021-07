Motoristas das categorias C, D e E com CNH vencida devem fazer toxicológico até 31 de julho

Motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E, cujo vencimento ocorre entre julho e dezembro deste ano, devem realizar o exame toxicológico periódico até este sábado (31).

Quem não estiver com o exame em dia a partir deste domingo (1º), quando a fiscalização para esse público será retomada, deverá pagar multa de R$ 1.467,35. O infrator também leva 7 pontos na CNH e perde o direito de dirigir por três meses, segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Quem poderá ser autuado

Condutores C (veículo de transporte de carga); D (veículo de transporte de passageiros) e E (veículo que engloba categorias B, C ou D, pesando mais de 6 toneladas) que não apresentarem exame dentro do prazo válido.

Como é o exame toxicológico

É chamado de exame toxicológico de larga janela de detecção porque consegue identificar consumo de maconha, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, entre outras substâncias.

O procedimento coleta amostras de cabelo ou pelos para análise da queratina que é onde os metabólitos das drogas se acumulam.

Os motoristas devem procurar uma clínica credenciada ao Contran.

Cronograma do Contran

Validade da CNH entre julho e dezembro de 2022: prazo para realizar o exame é 30 de setembro de 2021; fiscalização inicia em 1º de setembro de 2021

Validade da CNH entre janeiro e junho de 2023: prazo para realizar o exame é 31 de outubro de 2021; fiscalização inicia em 1º de novembro de 2021

Validade da CNH entre julho e dezembro de 2023: prazo para realizar o exame é 30 de novembro de 2021; fiscalização inicia em 1º de dezembro de 2021

Validade da CNH entre janeiro e abril de 2024: prazo para realizar o exame é 31 de dezembro de 2021; fiscalização inicia em 1º de janeiro de 2022

Validade da CNH a partir de maio de 2024: prazo para realizar o exame a partir de 1º de janeiro de 2022*; fiscalização inicia em 1º de janeiro de 2022