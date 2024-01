Motorista de app joga carro contra viatura após desconfiar de passageiros em SP

Um motorista de aplicativo jogou um carro em direção a uma viatura da Polícia Militar após desconfiar de um grupo de passageiros que estava em seu carro. O caso aconteceu em Mongaguá, litoral de São Paulo, e foi divulgado pela PM nesta terça-feira (2). As informações são do g1.

Entre os passageiros, havia um homem, de 28 anos, que era detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto e estavam de saída temporária desde o dia 22 de dezembro de 2023. Uma metralhadora foi encontrada no local.

Veja também

Entenda o caso

O grupo embarcou no veículo de aplicativo em São Paulo e iria pagar R$ 300 para que o motorista realizasse uma viagem até o bairro Vera Cruz, em Mongaguá. No entanto, o motorista desconfiou do comportamento dos passageiros.

No início do trajeto, o passageiro que solicitou a corrida no aplicativo informou que o pagamento seria feito em dinheiro e que sua esposa estava com R$ 10 mil para gastar no litoral. Outros dois homens embarcaram com ele no veículo.

Durante o caminho, um dos passageiros perguntou se teriam policiais no trajeto. O motorista informou que haveria policiais na praça de pedágio. O suspeito chegou a questionar se o carro tinha a opção de pagamento automático no pedágio.

O grupo ainda informou que uma quarta pessoa entraria no carro no meio do caminho. Ao entrar no veículo, o último passageiro aparentava ter dor na lateral da costela e passou a conversar em códigos com os outros passageiros, o que levantou ainda mais suspeitas do motorista.

Próximo a Mongaguá, os passageiros queriam utilizar um banheiro e o motorista dirigiu em direção a um autoposto, o que irritou os homens, que pediram para ele voltar à rota original.

Quando estava na Avenida São Paulo, o motorista fez uma parada em uma padaria e viu uma viatura se aproximando. Ele fez uma manobra brusca e jogou o carro em direção aos policiais para que fosse abordado.

Um dos homens fugiu do local e uma metralhadora artesanal foi jogada ao chão. O motorista explicou o caso aos policiais e os outros três passageiros prestaram depoimentos. O trio afirmou que não sabia que a arma estava no carro e não deram declarações sobre o passageiro fugitivo.

Os agentes descobriram que um deles era detento do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto e estava de saída temporária desde o dia 22 de dezembro de 2023.

Os três passageiros foram encaminhados para a delegacia e permanecem à disposição da Justiça. O caso ainda está sendo investigado.