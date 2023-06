Morre 'Surfista da Penha', conhecido por uma série de roubos de carros no Rio

Morreu nesta quarta-feira (31) Paulo Sérgio Ferreira Pereira, conhecido como o Surfista da Penha, 19, suspeito de ser um dos principais criminosos envolvidos no roubo de carros no Rio de Janeiro. As informações são Folha de São Paulo.

A Polícia Militar informou ter sido acionada após uma troca de tiros. Quando uma viatura chegou ao local, Pereira já estava morto e um outro homem, baleado. Nenhuma arma foi encontrada.

Segundo informações obtidas no local, dois carros pretos passaram atirando na direção de Pereira e do outro homem, já identificado pela polícia como outro assaltante.

A Delegacia de Homicídio trabalha com duas hipóteses: a primeira é a de que os próprios criminosos do Complexo da Penha tenham assassinado Pereira pela atenção que ele estava chamando para o local; já a outra é a de que uma pessoa tenha reagido a um suposto assalto.

Exibição de carros nas redes sociais

Conforme a polícia, Pereira era conhecido por coordenar roubos e exibir os carros nas redes sociais. Em um único dia de abril, a quadrilha da qual faria parte teria sido responsável pelo roubo de dez carros nas proximidades do Complexo da Penha.

A polícia realizava seguidas operações para tentar prendê-lo na Penha. Uma das últimas ocorreu no dia 25 de maio, quando cinco suspeitos de ligação com o tráfico morreram, e as aulas para 170 alunos foram afetadas. Um intenso tiroteio foi relatado por moradores.

Um inquérito da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) foi instaurado após o número de roubos de carros aumentar na região. A investigação apontou que ele tinha ligação com os chefes do tráfico da Penha, como Edgar Alves de Andrade, o Doca.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido em março. Ele tinha seis registros criminais pelos crimes de roubo qualificado e outro pelo de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.