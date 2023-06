Morre influencer Pedro de Landa, conhecido pelo perfil 'Perdido in Sampa', aos 35 anos

Pedro de Landa, influenciador e jurado teatral, morreu na última sexta-feira (16), aos 35 anos em Juiz de Fora, Minas Gerais. A página do Prêmio Destaque da Imprensa Digital (DID), do qual ele era idealizador e jurado, confirmou a morte, cuja causa não foi revelada.

Mineiro, Pedro morava em São Paulo e mantinha um perfil no Instagram chamado "Perdido in Sampa", com dicas culturais e gastronômicas pela cidade.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso cofundador, jurado e amigo Pedro de Landa, o mineiro 'Perdido in Sampa' que ajudou a tornar real esse sonho", afirma a nota do Prêmio DID.

Ainda segundo informações da página do Prêmio DID, o velório ocorreu na tarde do sábado (17) na Capela 1 do Cemitério Parque da Saudade, em Juiz de Fora. A cremação foi na manhã deste domingo (18), no Cemitério Municipal de Matias Barbosa (MG).

A mãe de Pedro, Katia de Landa, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao filho, com um vídeo em que ele aparece cantando e tocando.

"A finitude é certa e dolorosa. Eu jamais poderia imaginar passar por um momento desse, mães nunca deveriam perder seus filhos. Meu amor, o que você mais soube fazer foi viver e cultivar amigos", escreveu.

"Nossa troca foi por muito pouco tempo, mas foi intensa, verdadeira e repleta de amor. Que você siga na luz, eu por aqui vou seguir também. Espero te encontrar, em breve, para continuarmos nosso pós-vida louca. Obrigada por ter me escolhido", complementou.