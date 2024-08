Morre aos 100 anos empresário que ficou conhecido como 'dono da Barra da Tijuca', no RJ

O empresário Carlos Fernando de Carvalho morreu aos 100 anos, de causas naturais, no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, no último sábado (10). Ele era fundador e presidente do conselho de administração da construtora Carvalho Hosken. As informações são do blog Capital, do jornal O Globo.

Carlos Carvalho ou 'Dr. Carlos', como era chamado por amigos e colegas, recebeu também o apelido de "dono da Barra da Tijuca", em razão de ter investido na construção de condomínios desde 1970 na Barra do Tijuca, que naquele época era uma espécie de sertão inabitado no Rio.

10 milhões de metros quadrados, na região da Barra, foram construídos pela Carvalho Hosken, desde então. Entre as construções estão os "bairros planejados" de Península, Rio2 e Cidade Jardim.

Ao total, são mais de 20 mil unidades de moradia lançadas pela Construtora no bairro, que atraíram 80 mil moradores, com um Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) anual de R$ 120 milhões.

O "dono da Barra da Tijuca" nasceu em Jacarepaguá, em maio de 1924, e seguiu a carreira do pai, depois de se formar na Escola Politécnica de Engenharia em 1949. Dois anos depois, ele e o sócio Jacques Hosken fundaram a empresa Carvalho Hosken.

Olimpíadas no Rio de Janeiro

O bairro da Barra da Tijuca recebeu grande parte dos investimentos para as Olimpíadas de 2016. O condomínio Ilha Pura, construído pela Carvalho Hosken, foi a Vila dos Atletas. No mesmo ano, Carlos Fernando de Carvalho apareceu pela primeira vez na lista de bilionários da Bloomberg, com uma fortuna líquida de US$ 4,2 bilhões.

Na época das Olimpíadas, 'Dr. Carlos' também se envolveu em uma polêmica: ele afirmou ao jornal britânico The Guardian e à BBC Brasil que o condomínio Ilha Pura não poderia servir de moradia para pessoas pobres, e disse ainda que a Barra da Tijuca era um "novo Rio". Após a repercussão negativa das falas, ele alegou que foi mal interpretado.

Carlos Carvalho recebeu o título de cidadão benemérito do Rio, em maio deste ano, do prefeito Eduardo Paes. A cerimônia aconteceu no Hilton Barra, prédio que pertence à Construtora. O velório do empresário está marcado para o Crematório da Penitência, no Caju, às 10h da próxima segunda-feira (12).