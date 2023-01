Monark e Nikolas Ferreira têm contas do Twitter retidas pela Justiça

O youtuber Monark e o deputado federal eleito Nikolas Ferreira tiveram suas contas no Twitter retidas nesta sexta-feira (13) devido ação judicial

Ao tentar acessar os perfis, a plataforma mostra a mensagem "Conta Retida" e "A conta foi retida no Brasil em resposta à demanda legal". Não há informação sobre quais processos solicitaram a suspensão dos perfis.

Legenda: Nikolas Ferreira, deputado federal eleito, teve conta no Twitter retida Foto: Reprodução

Legenda: Monark teve conta no Twitter retida Foto: Reprodução

O Twitter tem dois termos para a inativação de contas: 'suspensa' para quando é decisão própria da plataforma e 'retida' para quando é em decorrência de ordem judicial.

Segundo o portal g1, Monark tinha cerca de 1,4 milhão de seguidores no Twitter. Já Nikolas acumulava mais de 2 milhões de seguidores.

Os perfis dos dois no Instagram também estão indisponíveis, mas não há nenhuma mensagem da plataforma.

Redes sociais suspensas

Nikolas Ferreira, deputado federal eleito com mais votos em 2022, já teve o perfil no Twitter suspenso anteriormente, em novembro, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após divulgar fake news sobre o processo eleitoral.

O político teve a conta reativada em 8 de dezembro, assim como outros deputados bolsonaristas que fizeram publicações que questionavam a integridades das eleições no Brasil. Ele também já perfis no Instagram e no Facebook suspensos.

Em novembro, Monark teve o canal no YouTube bloqueado pela plataforma, após denúncia por motivos jurídicos. O youtuber já defendeu a criação de um partido nazista, sendo alvo de ação movida pela Federação Israelita do Rio de Janeiro (Fierj).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que ele retirasse todas as declarações com apologia ao nazismo das redes sociais.