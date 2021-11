Mochileiro que percorreu mais de 36 mil km pelo Brasil morre em etapa final da viagem, no MS

O mochileiro Tiago Escarcell Bohrer, de 31 anos, morreu nesta sexta-feira (19), em Campo Grande (MS). Após viajar mais de 36 mil quilômetros (km) pelo País, o homem sofreu um acidente grave na BR-060, em Paraíso das Águas (MS) na companhia da namorada, com quem buscava viajar de motocicleta por todos os estados brasileiros. As informações são do portal G1.

Em razão do acidente, ocorrido na terça-feira (16), o homem precisou ter uma perna amputada. No entanto, ele sofrer uma parada cardiorrespiratória às 7h55 desta sexta e não resistiu. Ele estava internado na Santa Casa de Campo Grande.

A namorada de Boher, Jennifer Santos, de 19 anos, está internada em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do mesmo hospital. Ela teve múltiplas fraturas pelo corpo, mas está consciente e estável. No momento, ela é acompanhada pela mãe.

Mochilão em casal

Junto há pouco mais de um ano, o casal já estava em viagem havia oito meses e 13 dias. Ambos concluiriam o mochilão no estado sul-mato-grossense.

Legenda: Tiago Bohrer e Jennifer Santos estavam viajando de moto havia mais de oito meses Foto: reprodução/Instagram

A vítima do acidente alimentava um canal no YouTube com registros da viagem ao longo dos estados.

A irmã do viajante, Fabiane Bohrer, afirmou ao G1 que a família sempre apoiou o rapaz.

"Tiago é a melhor pessoa que já conheci, não tinha nada de maldade no coração dele! O sonho dele era viajar por todos os estados do Brasil com a sua moto, e nós sempre apoiamos todas as vontades que ele tinha", afirmou a irmã. "Precisamos ser fortes pelo nosso tesouro, para superar e seguir em frente".

Ainda conforme Fabiane, a torcida, atualmente, é para que a namorada do irmão possa se recuperar. "A Jennifer é uma menina ótima, sabemos que ela sempre amou meu irmão, torcemos para ela sair dessa bem", destacou.

Como foi o acidente

Um Boletim de Ocorrência (BO) registrado sobre o caso indica que um motociclista de 63 anos, que estava em uma motocicleta de luxo, tentou ultrapassar um caminhão em local proibido. A manobra fê-lo bater de frente na moto do casal.

Com o impacto, Tiago e Jennifer foram arremessados para a margem da estrada. O motociclista causador do acidente foi atingido por uma carreta e morreu ainda no local.

Horas antes do caso, o casal publicou um vídeo nas redes sociais, no qual soltava fogos de artifício em comemoração aos 36 mil quilômetros percorridos e à chegada ao último destino.

"Após oito meses e treze dias, se eu contasse, ninguém acreditaria, nós conseguimos! Estamos na beira da estrada, percorremos mais de 36 mil quilômetros. Não foi fácil, estamos cansados, mas realizamos um sonho!", festejou Tiago na gravação, pontuando que, após a volta, ambos voltariam para casa.

“Concluímos os 27 estados, acabamos de chegar em Mato Grosso do Sul, demos a volta no Brasil! Acabamos de chegar e estamos cansados. Ontem dormimos só três horas, tá sendo uma história que está marcada. Nem sei o que dizer, bora viver!", concluiu o mochileiro.