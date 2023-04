Militar do Exército morre durante treinamento no Rio de Janeiro

João Victor Alves da Silva, militar da 2ª Companhia de Infantaria, passou mal durante um treinamento do Exército, e morreu na última quarta-feira (26), em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

O jovem foi enterrado nessa quinta-feira (27), no cemitério do Caju. O soldado foi socorrido pela equipe de saúde do Comando Militar do Leste (CML), mas não resistiu.

O agente foi encaminhado ao uma unidade hospitalar e chegou consciente ao local. Contudo, teve complicações e faleceu horas depois. O CML informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.

O Comando também informou que "lamenta profundamente a morte do militar e está prestando toda a assistência de saúde e religiosa necessária à família", escreveu.