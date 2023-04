Policial militar é morta a tiros no Rio; marido é suspeito do crime

Uma policial militar, identificada como cabo Liana de Souza Vaz Fernandes, foi assassinada a tiros na madrugada desta sexta-feira (28) em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O marido da vítima é o principal suspeito do crime, o cabo Júlio Barcelos da Luz, que também foi encontrado morto. O crime ocorreu dentro da casa dos pais da policial.

Segundo o g1, policiais militares foram até a residência e se depararam com a agente morta com um tiro na cabeça. As investigações indicam que o marido dela cometeu suicídio depois de atirar contra a mulher.

No local do crime, foram apreendidas duas armas, que passarão por perícia para identificar a origem dos tiros. Testemunhas estão sendo convocadas para contribuir com as diligências.

Marido não aceitava término do casamento

Amigos da família afirmaram que Liana estava na casa dos pais, há menos de uma semana, após pedir o divórcio. Júlio não aceitava o término, que teria ocorrido depois de uma briga. A vítima ainda teria manifestado o interesse em pedir uma medida protetiva contra ele.

Uma vizinha relatou que Júlio chegou a residência dizendo que queria ver a filha, já que estavam sem contato desde que a policial e a criança saíram de casa. Depois que Liana deu as costas, o policial atirou, afirmou a vizinha.

Júlio e Liana estavam juntos há 10 anos. Eles deixam uma filha de 6 anos.