Caso Lucas Terra: pastores são condenados a 21 anos de prisão pelo assassinato de jovem

Os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram condenados a 21 anos de prisão em regime fechado, pela morte do adolescente Lucas Terra, que foi queimado vivo e teve o corpo abandonado em um terreno baldio em Salvador, no ano de 2001. As informações são do g1.

A sentença foi proferida pela juíza Andréia Sarmento às 21h30, nesta quinta-feira (27), mas cabe recurso.

Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram julgados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Os três agravantes para o homicídio são: o motivo torpe, o emprego do meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima.

Lucas Terra tinha apenas 14 anos quando foi assassinado. Ele também teria sido estuprado pelos pastores, após flagrar uma relação sexual entre os dois, dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, na capital baiana.

Julgamento

Durante a tarde e a noite da quinta (27), os promotores de Justiça e os advogados de defesa dos pastores participaram da fase de debate. Por 2h30, cada um deles buscou convencer os jurados do Conselho de Sentença.

Depois, os representantes do Ministério Público da Bahia (MP-BA) optaram por não pedir a réplica, e os jurados se reuniram na sala especial para votação. Os acusados foram ouvidos por cerca de 5 horas.

Marion Terra, a mãe do adolescente, acompanhou o julgamento e se emocionou diversas vezes. No momento da explanação da defesa, ela saiu do Salão Principal e ficou sentada com os outros dois filhos e familiares.