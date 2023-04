Julgamento da morte de Lucas Terra: entenda caso de pastores acusados de matar jovem em Salvador

Quando tinha apenas 14 anos de idade, em março de 2001, Lucas Terra foi queimado vivo. Os acusados do crime são três pastores da igreja que o menino frequentava. O corpo dele foi encontrado em um terreno baldio de Salvador.

O assassinato do jovem chocou a Bahia, à época, e segue impactando a família. Após 22 anos de espera, o júri popular para tratar do caso foi iniciado apenas nessa terça-feira (25), em Salvador. As informações são do g1.

Segundo o portal, o julgamento deve durar quatro dias. Serão ouvidas 15 testemunhas de defesa e acusação. Ao fim, o júri, composto por duas mulheres e cinco homens, decidirá se os acusados serão condenados ou absolvidos.

Quem são os acusados?

Os acusados de matar Lucas são Silvio Galiza, Joel Miranda e Fernando Aparecido Silva, pastores da igreja que o menino frequentava. Galiza foi o primeiro suspeito identificado e foi julgado e condenado em 2004.

Dois anos depois, o pastor denunciou Joel e Fernando por envolvimento no crime. Os dois esperaram em liberdade o julgamento e continuaram a frente de instituições religiosas no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, conforme o g1.

Legenda: Joel Miranda (à esquerda) e Fernando Aparecido da Silva (à direita) são acusados de envolvimento no crime. Foto: Reprodução/TV Bahia

A dupla é acusada pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, com agravantes de motivo torpe, emprego do meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima.

O crime

De acordo com o g1, com base em laudos da polícia, Lucas foi queimado vivo, após ter sido colocado dentro de uma caixa de madeira. Além disso, há denúncias de que o jovem foi estuprado antes de ser assassinado. Mas, na época, os investigadores não constataram o estupro nos exames de necropsia.

Um dos advogados da família, porém, disse à TV Bahia nessa terça (25) que a acusação tem provas de que o estupro foi cometido e vai apresentá-la ao júri ao longo dessa semana.

Uma das motivações para o homicídio, de acordo com Galiza, o primeiro pastor a ser capturado, é de que Lucas flagrou Joel e Fernando tendo relações sexuais dentro de um templo da Igreja Universal do Reino de Deus.

A última vez que Carlos Terra, pai do menino, soube dele, foi quando Lucas telefonou para casa, por volta de 23 horas, para avisar que estava com o pastor Galiza. Ele havia saído horas antes para um culto noturno, e nunca mais voltou.