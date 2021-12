Miguel e Helena foram os nomes mais registrados no Brasil em 2021; veja ranking

Os nomes mais comuns de registro no Brasil foram Miguel (28,3 mil) e Helena (21,8 mil). O levantamento foi divulgado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). Os dois nomes também estiveram no topo dem 2020.

Nos meninos, Gael ganhou destaque, subindo de 10º lugar no ano passado para o terceiro lugar geral. Já em relação aos nomes femininos, a Arpen notou uma maior procura por nomes curtos ou bíblicos como Eloa e Liz. As infiormações sã do g1.

O levantamento tem como base os dados dos 7.658 Cartórios de Registro Civil - presentes nas 5.570 cidades brasileiras. Dados estão disponíveis no Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen.

Nomes masculinos mais registrados

Miguel (28.301)

Arthur (26.655)

Gael (23.973)

Heitor (22.368)

Theo (19.853)

Davi (18.304)

Gabriel (17.159)

Bernardo (15.935)

Samuel (15.563)

João Miguel (13.254)

Nomes femininos mais registrados

Helena (21.890)

Alice (20.381)

Laura (18.448)

Maria Alice (14.677)

Valentina (11.643)

Heloísa (11.355)

Maria Clara (10.980)

Maria Cecília (10.850)

Maria Julia (10.235)

Sophia (10.163)

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil