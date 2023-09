Veja 7 mensagens para o Dia Internacional do Idoso

O Dia Internacional do Idoso é comemorado sempre no dia 1º de outubro por determinação durante Assembleia Geral das Nações Unidas, feita em 14 de dezembro de 1990. A data marca uma oportunidade para homenagear nossos avós e outras pessoas idosas, assim como para conscientizar sobre as pautas relacionadas ao envelhecimento.

Há 20 anos, em 1º de outubro de 2003, foi aprovado o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741), que contempla diversos direitos às pessoas com 60 anos ou mais.

Além da data internacional, o Brasil ainda comemora o Dia Nacional do Idoso em 27 de setembro. Conforme o Portal da Memória da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a data foi estabelecida em 1999 pela Comissão de Educação do Senado Federal.

Ela busca refletir sobre os direitos e as dificuldades do idoso no País, assim como alertar para a importância da sociedade e do governo se preparar para o envelhecimento da população.

Confira 7 frases para o Dia Internacional do Idoso