Veja 10 mensagens para o Dia da Família

Com o objetivo de celebrar a união e a parceria entre parentes, o Dia da Família é comemorado anualmente no dia 8 de dezembro. Nesta sexta-feira, o Diário do Nordeste organizou uma lista com dez mensagens para você compartilhar com mães, pais, avós, tios e irmãos, como uma forma de homenagem.

A data busca abrir espaço para que as pessoas possam refletir sobre a importância da família, que não necessariamente precisa ser de laço sanguíneo. Há famílias formadas por amigos e também por adoção. O mais significativo é o amor, a parceria e o companheirismo partilhados.

No Brasil, o Dia Nacional da Família passou a ser comemorado após Decreto nº 52.748, de 24 de outubro de 1963.

Veja 10 mensagens para a data