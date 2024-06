Menino de 4 anos desaparecido há dois dias é encontrado morto em piscina no RJ

Kaique Gabriel Lima da Silva foi encontrado morto em uma piscina na madrugada desta quarta-feira (5). A criança de 4 anos estava desaparecida desde a última segunda-feira (3) quando estava em salão de festas com a mãe e familiares, na Comunidade do Rollas, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. O caso é investigado pela 36ª Delegacia de Polícia.

"Eu não sei o que aconteceu. A mãe dele me disse que estavam em uma festa de família, em um salão lá do Rollas, e meu filho saiu. Como ele tinha costumes de dormir na casa de uma prima que é perto, a mãe dele achou que ele tinha ido para lá. Mas eles só notaram que ele não foi às 14h de ontem [terça], quando a irmã dele foi buscá-lo. A partir daí, passamos a procurá-lo", revelou ao g1 o pai de Kaique Gabriel, Marco Aurélio de Paula Lima, de 38.

O encarregado de açougue ainda relatou que foi realizada uma força-tarefa para procurar o menino. "Vasculhamos tudo e nada. Inclusive, olhamos no salão de festas onde ele tinha ido", continuou.

No último domingo (2), o pai da criança contou que o filho havia pedido para morar com ele. "Eu não moro com a mãe dele. Mas nos falávamos todos os dias. No último dia que estivemos juntos, no domingo, ele pediu para morar comigo. Ele implorou para morar comigo. Implorou para não ir embora", finalizou.

Investigações

Ao Extra, o delegado Edezio Ramos, titular da 36 DP, revelou que o dono do salão de festas será ouvido.

"Estamos tentando montar o cenário, o corpo está no IML e queremos entender se ele foi afogado ou não. Não estamos descartando nada, vamos tentar todas as linhas possíveis", disse.

A Polícia Civil atua também ouvindo familiares da vítima. Uma perícia no local foi realizada.