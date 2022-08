Morre menino que caiu em buraco de 8 metros em MG; resgate levou 18 horas

O resgate de um menino de 8 anos mobilizou uma equipe dos bombeiros em Minas Gerais, em uma ação para retirar Pedro Augusto Ferreira Alves de um buraco de 8 metros de profundidade. Ele caiu enquanto brincava em Carmo do Paranaíba e foi socorrido nesta manhã desta segunda-feira (22), após 18 horas do acidente, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Conforme informações divulgadas pelo portal G1, o Corpo de Bombeiros informou que a criança costumava brincar no local onde há uma obra. Até então, a suspeita é de que não havia uma sinalização adequada no local com buraco.

O trabalho foi definido pelos profissionais como difícil e a tarefa como "meticulosa". Por conta do risco de desabamento de terra, a estratégia foi realizar um acesso lateral, escavando ao lado do buraco.

A instabilidade no solo foi constatada pelo terreno ser de aterro. "Ele disse mamãe, eu vou brincar. Ele estava com a prima dele quando vieram para cá. Ela contou que ele escorregou [...] Tá muito difícil, tô muito aflita", disse a mãe, Paloma Barbosa, ao G1, pouco antes do resgate.

Uma ambulância foi enviada ao local do acidente para prestar socorro ao menino e levá-lo ao Hospital Regional de Patos de Minas.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil