Jovem influenciadora pega carona com desconhecido e morre em acidente após comemorar aniversário

A jovem influenciadora Pamela Sitnek, 19 anos, morreu em acidente na BR-476 após pegar carona com um desconhecido, segundo o pai, o metalúrgico Fabrício Guarnieri. O caso aconteceu em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na última sexta-feira (19), após a comemoração do aniversário dela. As informações são do g1.

Pamela estava acompanhada da amiga Gabrielly Sobota, de 22 anos, no carro que saiu da estrada, capotou e bateu em duas árvores, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A colega também faleceu, enquanto o motorista, de 26 anos, teve apenas ferimentos leves.

O pai relatou que a filha nunca havia comentado sobre o motorista que estava dando carona. "Não sei de onde apareceu esse rapaz. Ela pegou uma carona bandida, que não deveria ter entrado no carro", relatou.

Fabrício Guarnieri Pai da vítima "Quantas vezes eu falei para ela não entrar em carro de estranho: 'Liga para o pai'. Várias vezes eu fui buscar ela em festa. Não sei o que deu na cabeça delas, que entraram nesse bendito carro".

Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil, no sábado (20), para investigar as causas do acidente. O motorista, que não teve o nome divulgado, não fez o teste do bafômetro e ainda não prestou o depoimento. Ele teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital do Rocio, em Campo Largo.

Aniversário da filha

A PRF apontou que testemunhas viram as jovens saindo de uma tabacaria onte teriam ingerido bebidas alcoólicas. Próximo das 21h, o pai ligou para filha pedindo que retornasse e Pamela concordou. A família tinha uma viagem marcada para o sábado.

"Quando foi lá pelas 22h20, dois rapazes foram lá em casa e avisaram que ela tinha se acidentado. Quando cheguei lá, me deparei com aquela cena horrível. O carro grudado na árvore, perguntei para o pessoal ‘cadê a Pâmela?’, e apontaram para mim ‘está lá naquele barranco’. Quando eu corri lá, avistei os dois corpos, da Gabi e da Pâmela, juntos", relatou o pai.

O acidente aconteceu no quilômetro 173, na região central do município. No momento, não estava chovendo e o veículo já se encontrava próximo da entrada da cidade.