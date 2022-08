Jovem salva namorada de estupro após mensagem de socorro pelo WhatsApp

Uma jovem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de estupro enquanto esperava pelo namorado no Parque Anilinas, em Cubatão, em São Paulo. No entanto, logo foi salva pelo próprio parceiro, após mandar mensagem para ele pedindo ajuda, nesta sexta-feira (19). As informações são do g1.

Ela estava sentada em um banco, esperando pelo companheiro no local que haviam combinado, quando foi abordada pelo suspeito do crime. Ao afirmar que não tinha interesse em ficar com ele, o homem a levou a força para o banheiro do parque.

Vítima de estupro “O homem se aproximou falando a idade dele e perguntando se eu era comprometida. Eu disse que sim e mostrei a aliança. Ele segurou o meu braço e disse que queria 'ficar' comigo. Eu neguei e ele disse que ninguém ia saber”.

A vítima, que não quis se identificar, conseguiu enviar uma mensagem para o namorado enquanto o suspeiro estava de costas.

Legenda: Jovem envia mensagens pedindo socorro ao namorado Foto: Reprodução

Pedido de socorro

O namorado chegou ao parque poucos minutos após ela mandar mensagem. Em entrevista ao g1, a vítima detalhou que ele escutou seus gritos. “Foi nesse momento que ele [o namorado] entrou em luta corporal com o homem, que conseguiu escapar pulando o muro do parque”.

Depois da fuga, o suspeito não foi localizado pela Polícia Militar. O casal registrou um boletim de ocorrência em delegacia.

A vítima lamentou o ocorrido e relatou medo de sair sozinha. “A mulher nunca está segura em lugar algum, comprometida ou não, não respeitam”, concluiu.