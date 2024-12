Menina de 3 anos fica presa em máquina de urso de pelúcia em shopping de SC

Uma criança de 3 anos ficou presa em uma máquina de pelúcias instalada em um shopping de Brusque, em Santa Catarina. A menina entrou no equipamento pela abertura por onde saem os brinquedos na última semana, e escolheu um dos produtos para si. O proprietário do aparelho teve que ser chamado para tirar a garota do dispositivo.

A situação inusitada foi compartilhada pela mãe da criança, Poliana Santos, em uma rede social: "E a Izabela que fez o que toda criança e adulto já pensou em fazer", brincou na legenda do vídeo.

Ao portal g1, a responsável detalhou que o caso aconteceu na última sexta-feira (13), quando acompanhava a filha na área infantil do centro comercial. Segundo a mulher, a episódio foi muito rápido.

"Estava sentada num banquinho, na frente da máquina, e ela mexendo na máquina. Passou um tempinho, olhei de novo, ela enfiou a 'cabeçona' para dentro da máquina. Quando fui correr para pegá-la, foi tão rápido que ela voou lá dentro, e a porta fechou."

Ao entrar na máquina, a pequena Izabela se agarrou a um urso rosa. Sem querer largar a pelúcia, não conseguiu sair pela mesma abertura que entrou.

Enquanto a criança estava dentro do equipamento, os seguranças do local mantiveram a porta dele aberta, para evitar que faltasse ar no interior da máquina.

"Muito desespero. Nossa, e se ela começasse a chorar, a ficar sufocada? Graças a Deus, o dono da máquina respondeu rápido. Saiu de casa, foi lá, abriu a portinha e no final ele deu o ursinho pra ela", contou a mãe à publicação.

