Menina de 12 anos foge para encontrar 'namorado virtual' e deixa recado para mãe: 'tive que ir'

Uma criança de 12 anos fugiu de casa, na última segunda-feira (11), para encontrar o "namorado virtual", de 17 anos, e deixou um bilhete para a mãe. A menina, que mora em Minas Gerais, teria ido até o Rio de Janeiro. As informações do g1.

No bilhete, a menina escreveu: "Eu sei que o que eu fiz não é certo e nem tem volta, mas eu tive que ir. Te amo. Obrigada".

"Não manda ninguém atrás de mim. Se quiser saber de mim, vai no perfil do Instagram. Vou ficar bem", finalizou o recado.

Segundo a mãe da garota, que já foi levada de volta para casa, ela saiu na segunda-feira dizendo que ia para a escola. No entanto, a filha foi até a casa de uma amiga, também de 12 anos, buscou roupas e foi em direção à BR-116. Conforme noticiado pelo g1, ao chegar à margem da rodovia, um táxi já esperava a garota.

A mãe da menina contou aos policiais que só sentiu falta da filha depois das 17h30, horário em que ela normalmente retorna da escola.

Após ir até a casa da amiga da filha, que contou sobre a fuga da menina para o Rio de Janeiro, a mãe encontrou o bilhete no guarda-roupa da criança.

Foi a irmã da menina que encontrou as conversas dela com o adolescente em uma rede social. Para conseguir ir até outro estado, a garota de 12 anos inventou uma história, que chegou a envolver a mãe do rapaz. Ela disse que a mãe dela havia morrido durante o parto e que não tinha documentos, já que o pai tinha colocado fogo na casa.

A mãe do adolescente descobriu a verdade e já no dia seguinte levou a menina de volta para os familiares. Depoimentos foram prestados na delegacia para esclarecer o caso.