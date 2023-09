Morre idosa de 99 anos que sobreviveu a enchente no Rio Grande do Sul

A idosa de 99 anos que ficou oito horas agarrada a um parreiral de uva e sobreviveu a uma enchente no Rio Grande do Sul morreu nesta quinta-feira (14). Elma Clara de Souza estava hospitalizada em Encantado.

A família da idosa informou ao portal g1 que Elma sofria de insuficiência renal. O caso foi agravado por um quadro de hipotermia adquirido na enchente.

Elma recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no último sábado (9) e foi para o quarto. Havia expectativa de que ela voltasse para a casa com a recuperação.

A neta dela, Juliana Berger, acredita que a aposentada sobreviveu para se despedir. O velório de Elma será realizada na Câmara de Vereadores de Roca Sales, na sexta-feira (15).

Sobrevivente

Elma estava em casa sozinha com a cuidadora quando a água do Rio Taquari, que subiu 13 metros, invadiu sua casa. A força da enxurrada derrubou as paredes e arrastou as duas.

Como a cidade inteira estava debaixo d'água, os parentes não conseguiram chegar até o local. Quando conseguiram contato com um casal vizinho da idosa que tinha se refugiado sobre um telhado, eles contaram terem ouvido gritos de socorro.

As chuvas no Rio Grande do Sul que causaram enchentes causaram pelo menos 47 mortes, segundo a Defesa Civil. As primeiras cidades começaram a ser afetadas em 5 de setembro.

Mais de 20 mil pessoas ficaram desalojadas, em 100 municípios atingidos. Ainda seguem desaparecidas 9 pessoas.