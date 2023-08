Médico encontrado morto em Dourados foi atraído em emboscada para mediar venda de drogas

O médico Gabriel Paschoal Rossi, de 29 anos, encontrado morto amarrado a uma cama em Dourados, no Mato Grosso do Sul, teria sido atraído para uma emboscada e morto pelos capangas Gustavo Kenedi Teixeira, Keven Rangel Barbosa e Guilherme Augusto Santana. A informação está entre as apurações iniciais da Polícia Civil.

Os três homens teriam sido contratados por Bruna Nathalia de Paiva, apontada como a mentora do crime. Conforme o delegado responsável pelo caso, Erasmo Cubas, o motivo da mulher teria sido a cobrança de uma dívida de R$ 500 mil feita a ela por Gabriel.

Segundo as informações policiais, Bruna atraiu Gabriel até o local do crime com alegações de que um conhecido dela buscava um fornecedor de drogas na região de fronteira do estado e precisava de um contato do médico.

Tanto Gabriel como Bruna são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em estelionatos. Gabriel, aponta o delegado, era o rosto da organização criminosa. Assim, o nome e as fotos dele estavam em documentos de pessoas que não existiam, incluindo mortos, com objetivo de sacar dinheiro em contas bancárias. Além disso, o grupo do qual ele supostamente fazia parte também clonava cartões para golpe.

"Para se livrar da dívida, a suspeita contratou três homens para matar o médico. A mulher teria pagado R$ 150 mil ao trio pelo crime", disse Erasmo Cubas, ainda na terça (8), ao portal g1 do Mato Grosso do Sul. Segundo ele, Bruna teria se sentido ameaçada por Gabriel.

Morte por asfixia

A investigação também aponta que Gabriel foi morto por asfixia e torturado por horas. O laudo necroscópico mostra uma perfuração na garganta do médico e detalha que ele teria agonizado por cerca de 48h antes de morrer.

Além disso, o Serviço de Investigações Gerais (SIG) revela que Bruna ficou com o celular de Gabriel, se passando pela vítima para solicitar dinheiro a amigos próximos. Assim, a mulher conseguiu R$ 2,5 mil.

Os quatro suspeitos de assassinarem o médico foram presos em Pará de Minas (MG) e, após isso, escoltados pela Polícia Federal até Dourados na madrugada de terça-feira (8).