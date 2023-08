Empresário é encontrado morto após desaparecer em viagem para comprar celulares no Paraná

Um empresário do Rio Grande do Norte foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (7) em Foz do Iguaçu (PR), durante uma viagem para comprar celulares para revender.

Kauet Henrique Nascimento, de 20 anos, foi levado para uma casa alugada e obrigado a fazer transferências de R$ 86 mil. Nenhum suspeito foi identificado ou preso até o momento.

O delegado Rodrigo Silva de Souza, responsável pela investigação, afirmou que ele tinha viajado à região da fronteira com o Paraguai para comprar eletrônicos para vender em Natal.

Kauet viajou sozinho e estava desaparecido desde sexta-feira (4). O tio da vítima, Luis Carlos Nascimento, de 49 anos, afirmou ao portal g1 que o sobrinho dele viajava com frequência.

"Ele viajava mensalmente, às vezes duas vezes por mês, para o Paraguai, para Miami. Ele saiu daqui na quinta-feira (3), num voo às 17h40, entrou em contato com o pai pela última vez na sexta-feira, às 14h49, para fazer uma transferência bancária. Ele disse que ia ligar 10 minutos depois, mas desapareceu", contou.

Extorsão

O empresário teria sido alvo de pessoas que sabiam que ele tinha dinheiro para a compra de mercadorias. Segundo o delegado Rodrigo Silva de Souza, Kauet não andava com dinheiro físico e fez transferências eletrônicas de R$ 86 mil aos criminosos.

Os suspeitos não são de Foz de Iguaçu nem do Paraguai, segundo o delegado. A partir de câmeras de segurança e testemunhas de moradores da região, os policias trabalham em identificar os responsáveis pelo crime.

O motorista que levou Kauet até à cidade foi localizado pela polícia e mostrou onde deixou o empresário.