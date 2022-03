Matrícula para aprovados na 1ª chamada do Sisu encerra nesta terça-feira (8)

Os candidatos selecionados na 1ª chamada do Sisu do primeiro semestre de 2022 tem até hoje, terça-feira (8), para realizarem a matrícula. Os estudantes aprovados deverão comparecer às instituições de ensino em que foram concedidas as vagas.

O prazo para que estudantes não selecionados se inscrevam na lista de espera do Sisu também termina hoje. O resultado da segunda chamada será divulgado quinta-feira (10) no site do programa.

Nesta primeira edição de 2022 do programa, foram oferecidas 221.790 vagas para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior. Mais de 84,5% das vagas foram para as instituições federais (universidades e institutos).