Matéria-prima para mais 5 milhões de doses da CoronaVac chega ao Brasil

Mais de três mil litros do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), matéria-prima para produção da CoronaVac, chegaram ao Brasil às 6h15 desta segunda-feira (19). Com o novo lote, o Instituto Butantan, em São Paulo, vai conseguir envasar mais 5 milhões de imunizantes.

O IFA desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos em um voo vindo de Pequim, na China. No entanto, o carregamento com o insumo deveria ter sido entregue no dia 8 de abril.

A estimativa do Butantan é completar a entrega até o dia 10 de maio das 46 milhões de doses firmadas em contrato com o Ministério da Saúde.

Até agora, foram disponibilizadas 40,7 milhões de doses ao Governo Federal desde janeiro. Atualmente, o envase do imunizante está parado em razão da falta do insumo.

Eficácia

Um relatório divulgado pelo Ministério da Saúde do Chile na última sexta-feira (16) indicou que a CoronaVac é 67% efetiva para a prevenção da infecção sintomática do novo coronavírus.

De acordo com a pesquisa, o imunizante também tem efetividade de 80% para evitar as mortes por Covid-19 e reduzir em 85% as internações pela doença.

Ao todo, 10,5 milhões de pessoas foram analisadas durante o estudo, incluindo as vacinadas e as que ainda não haviam recebido a dose da CoronaVac.