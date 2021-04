Estudo aponta que a CoronaVac é 67% efetiva na prevenção da infecção sintomática por Covid-19

Relatório elaborado pelo Ministério da Saúde do Chile aponta que a CoronaVac é 67% efetiva para a prevenção da infecção sintomática do novo coronavírus. O estudo foi divulgado nesta sexta-feira (16). As informações são do jornal O Globo.

De acordo com a pesquisa, o imunizante também tem efetividade de 80% para evitar as mortes por Covid-19 e reduzir em 85% as internações pela doença.





A análise ocorreu entre 2 de fevereiro e 1 de abril últimos. Ao todo, 10,5 milhões de pessoas foram analisadas durante o estudo, incluindo as vacinadas e as que ainda não haviam recebido a dose da CoronaVac.

Durante coletiva de imprensa para divulgar os dados, o ministro da Saúde do Chile, Enrique Paris, disse que os números “devem transmitir tranquilidade ao país”.