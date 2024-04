Massa de ar quente e seco atinge parte do Brasil até sábado (27); Inmet diz que não é onda de calor

Uma massa de ar quente e seco atingirá áreas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil entre quarta-feira (24) e sábado (27). No entanto, as elevações das temperaturas não caracterizam uma nova onda de calor, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Mato Grosso do Sul, por exemplo, as temperaturas máximas podem passar dos 36°C. Devido à variação da área de abrangência das altas temperaturas, assim como o período, o Inmet não considera onda de calor.

Para ser utilizada tal nomenclatura, as temperaturas devem ficar 5ºC acima da média mensal pelo período de, no mínimo, dois a três dias consecutivos, em determinada área de abrangência.

A partir do domingo (28), a previsão é de que haja uma redução na área com temperaturas mais elevadas. As maiores máximas devem ficar concentradas no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

No primeiro trimestre deste ano, uma onda de calor atingiu parte do País. As maiores temperaturas foram registradas no oeste de São Paulo, oeste da região Sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul neste período.