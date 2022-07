Mario Frias é internado após infarto e passa por novo cateterismo em Brasília

O ator Mario Frias, ex-secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, foi internado na noite de segunda-feira (4), com quadro de "infarto agudo do miocárdio". A informação foi divulgada nas redes sociais do carioca.

Conforme boletim médico, Mario Frias passou por um cateterismo com retirada de trombos e segue na UTI do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília. Por conta disso, ele informou que cancelou a agenda dos próximos dias.

Esta é, pelo menos, a terceira vez que o secretário é internado na capital com um quadro similar. Em maio de 2021, ele passou por um cateterismo, após ter um princípio de infarto. Cinco meses antes, ele já tinha passado pelo mesmo procedimento, também por esse motivo.

Mario Frias exonerado

Mario Frias foi exonerado da Secretaria Especial de Cultura em 31 de março, para concorrer às eleições deste ano. No lugar dele, o cargo foi assumido por Hélio Ferraz de Oliveira, até então secretário nacional do audiovisual e nº 2 da pasta.