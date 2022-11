Marido de professora morta em SP almoçou com família da esposa após matá-la

O ex-lutador Luis Paulo Lima dos Santos, 44, acusado de matar a esposa e jogar o corpo dela em um córrego na Zona Leste de São Paulo, cometeu o crime na frente do filho de seis meses do casal e foi, em seguida, até Campinas (SP) para almoçar com a família da vítima.

Segundo o portal G1, as informações foram relatadas pelo irmão de Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos. A professora tinha 26 anos e foi morta com dois tiros dentro do apartamento onde morava com o marido e a criança.

Luis Paulo foi preso pela Polícia Civil, na quarta-feira (9), após confessar o assassinato da mulher. O crime ocorreu na sexta-feira (4) e teria sido cometido por ciúmes.

Últimos momentos em vida foram gravados

Vídeos gravados por câmeras de segurança do prédio mostram os últimos momentos de vida de Ellida. Ela aparece dentro de um elevador do condomínio em que ela morava, na sexta.

No sábado (5), as câmeras gravaram o momento em que Luis Paulo saiu do imóvel, levando um carrinho de compras, onde, segundo a investigação, estava o corpo da mulher, dentro de um saco. Na sequência, ele coloca o cadáver no carro.

Valdir Lima, irmão de Ellida, contou ao portal de notícias da Globo que o cunhado chegou a conversar com a família da vítima e disse que ela tinha ido para o interior, sem o bebê, para "fazer uma surpresa".

"Falou que ela tinha pegado um ônibus e ido para Campinas. A gente começou a desconfiar porque ela não deixaria o bebê ainda amamentando em casa. [Ele] premeditou o crime e chegou na casa da minha madrasta se passando de preocupado do 'sumiço' dela [Ellida]. Tinha feito tudo já", afirmou o irmão da vítima.

