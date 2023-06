Manifestações pelo Brasil alertam contra projetos que ameaçam o meio ambiente

Neste domingo (18), várias capitais brasileiras tiveram manifestações em defesa das populações originárias e meio ambiente. Os atos alertaram a população contra projetos que foram aprovados ou estão em tramitação no Congresso Nacional. Entre eles, o que trata sobre o marco temporal.

Instituições e organizações ambientais foram às ruas de Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Na Avenida Paulista, os participantes levaram um imenso e inflável globo terrestre. As informações são da Agência Brasil.

Os manifestantes usaram cartazes lembrando as mortes do jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, além de faixas e máscaras do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O marco temporal estabelece que serão consideradas terras indígenas os lugares ocupados por povos tradicionais até o dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição.

Proteção do meio ambiente

À Agência Brasil, a integrante do Amigos da Terra e do Observatório do Código Florestal, Aldrey Riechel, explicou que os protestos são uma resposta tanto à Câmara (dos Deputados) quanto Senado.

Legenda: Marco temporal foi uma das pautas levantadas pelos manifestantes Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

"Esse novo governo tem como base várias propostas em relação à proteção ambiental e proteção do clima, mas essas coisas não vão andar se a gente não apoiar essas decisões e mostrarmos que essa também é uma demanda da sociedade”, disse a entrevistada.

Para Yakuy Tupinambá, do povo tupinambá de Olivença, no sul da Bahia, o marco temporal é inconstitucional. “Quando se pensa no ordenamento jurídico do Estado brasileiro, ele é inconstitucional. Isso é mais uma narrativa que vem sendo colocada pela mentalidade colonialista para usurpar o que ainda resta desse território”, alertou.