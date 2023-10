'Maníaco do Parque' em MS é preso por importunação sexual

José Carlos de Santana Junior, conhecido como "Maníaco do Parque de MS", foi preso novamente dois anos após cumprir pena por 10 estupros. De acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o homem abusou de pelo menos cinco mulheres e foi preso na tarde dessa segunda-feira (2), em Campo Grande.

Entre as vítimas estão duas adolescentes, de 14 e 17 anos. Câmeras de segurança registraram os ataques. Segundo o g1, José Carlos ficou em silêncio durante depoimento à polícia nesta terça-feira (3), mas após assistir aos vídeos dos abusos confirmou que era ele nas imagens.

A delegada da Deam, Elaine Benicasa, detalhou que José Carlos fingia estar falando no celular para se aproximar das vítimas, abordava as mulheres afirmando que estava armado e as levava até seu veículo, onde cometia o crime sexual.

"Duas vítimas denunciaram o maníaco em um período de 15 dias. Ele escolhia a vítima de forma aleatória, não monitorava, não escolhia e não planejava. O ponto inicial da investigação foi estupro na avenida Afonso Pena, onde um homem teria se aproximado falando ao celular, as câmeras nos mostram isso”, declaro.

Histórico de abusos

Em 2007, José Carlos já havia sido preso pelo estupro de 10 mulheres no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. Ele foi condenado a 34 anos de prisão, em regime fechado. No entanto, com a progressão do regime, o homem foi solto há dois anos e voltou a cometer os abusos.

Enquanto estava cumprindo a pena, José Carlos terminou o ensino médio, fez bacharelado em processos gerenciais por uma universidade particular e concluiu uma pós-graduação em coaching e liderança.