Maior peixe do mundo, tubarão-baleia de 12 toneladas é encontrado morto no ES; veja vídeo

Um tubarão-baleia, de cerca de 12 toneladas, foi encontrado morto, na segunda-feira (27), por moradores na Baía de Vitória, Espírito Santo. O animal foi identificado como sendo da espécie Rhincodon typus, considerada o maior peixe do mundo, e é raramente avistado na região, conforme integrantes do Projeto Baleia Jubarte e do Instituto Orca.

ASSISTA AO VÍDEO:

O cação era uma fêmea adulta e media 11,6 metros de comprimento, segundo as organizações. A carcaça dele estava em avançado estado de composição e foi rebocada, nessa terça-feira (28), até um estaleiro na Prainha, em Vila Velha. As informações são do portal g1.

Os restos mortais do animal foram submetidos a uma necrópsia, que deve auxiliar os pesquisadores a entenderem os hábitos e os impactos que a espécia pode sofrer, além de contribuir para o conhecimento científico e preservação do bicho.

O resultado preliminar da análise do corpo do tubarão-fêmea indicou que ela aparentava estar saudável e nutrida, se alimentando normalmente. Ainda segundo o exame, nenhum material estranho, como plástico, foi encontrado no interior dela, ou então marcas resultantes de atropelamento por embarcação.

Amostras de tecidos do tubarão-baleia foram colhidas e devem ser examinadas posteriormente para identificar possíveis doenças ou contaminação, informou o projeto.

Ao fim do exame de necrópsia, a carcaça do peixe será enterrada em um local apropriado providenciado pela Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha.

