Mãe filmada dançando funk em festa infantil da filha volta a viralizar na web

A mãe filmada dançando funk na festa infantil da filha, Brenna Azeveno, de 27 anos, voltou a viralizar na web nessa quinta-feira (26). Em novo vídeo compartilhado nas redes sociais, ela aparece em cima de um carro.

Nas novas imagens, a pernambucana é filmada na saída da festa da filha de três anos, que aconteceu no último sábado (20). A gravação mostra Brenna com a mesma roupa das filmagens anteriores: um vestido longo transparente.

Alvo de críticas

Brenna se tornou alvo de críticas após o vídeo acima repercutir nas redes sociais. Segundo noticiado pelo O Globo, a autônoma revela que deixou de levar a filha à escola por medo e relata ter recebido ameaças.

"As pessoas repercutiram (o vídeo) de uma forma que eu não imaginava. Todo dia recebo mensagens pavorosas: me chamam de safada, piranha, narcisista, até de desgraçada, lixo, e de péssima mãe. As pessoas não têm noção, até me ameaçam", relata Brenna. " Ninguém sabe do meu dia a dia com a minha filha, do apoio da minha família para a gente dar educação para ela", disse a jovem.

Moradora da cidade de Mesquita, Pernambuco, a mulher convidou somente amigos, parentes e pessoas próximas a ela para o evento. Ela afirma que os convidados curtiram a brincadeira feita por ela antes de todos cantarem os "parabéns".

A filha aparece no vídeo vestida da personagem infantil Minnie Mouse. Foi no momento a caminho da mesa do bolo, que ela decidiu fazer uma "surpresa" ao som do Movimento da Sanfoninha, da cantora Anitta.

"Se eu falar que não faria de novo, eu estaria mentindo. Não cometi nenhum crime, estava feliz, todo mundo estava gostando. Não teve nenhum xingamento ou crítica, todo mundo entrou na brincadeira. O recado que eu dou é que todo mundo tome conta da sua vida e seja feliz da forma que quiser" acrescenta Brenna, que ganhou vários seguidores desde então. Até o momento, já são 72 mil perfis a acompanhando no Instagram.