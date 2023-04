Mãe e padrasto são investigados por morte de adolescente no Interior de São Paulo

O padrasto e a mãe de Yasmin de Souza Carvalho, de 13 anos, são os principais suspeitos da morte da criança, na cidade de Sarutaiá (SP). Ela foi encontrada desacordada e bastante machucada na casa onde morava com o padrasto e a mãe, no último domingo (9). Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O padrasto da garota, um homem de 28 anos, foi preso suspeito de espancar a enteada até a morte com um pedaço de madeira. Ele confessou à Polícia Civil a autoria das agressões e confessou que abusava sexualmente da adolescente.

Yasmin foi encontrada pela mãe, de 28 anos, desacordada e com sinais de violência pelo corpo. Em depoimento, ela informou que a menina estava sob os cuidados do atual companheiro dela.

Ao serem acionados, policiais civis e militares realizaram buscas na região e encontraram o padrasto da adolescente tentando fugir da cidade. Após o episódio, os dois foram levados para a delegacia. O homem segue preso, e a mãe da vítima foi posta em liberdade.

Outros dois menores que estavam sob os cuidados do casal, agora estão sob a responsabilidade do Conselho Tutelar de Sarataiá. Yasmin Carvalho foi sepultada no cemitério de Tejupá, em São Paulo.