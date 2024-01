Mãe de Edson Davi lamenta falta de informações sobre filho: 'Me ajudem a descobrir o que aconteceu'

A mãe do menino Edson Davi, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lamentou em entrevista ao 'Encontro com Patrícia Poeta' desta segunda-feira (8) a falta de informações sobre o paradeiro do filho. A criança foi vista pela última vez na quinta-feira (4).

"Até agora, (não tenho) nenhuma resposta. Já faz mais de 72 horas e eu não tenho resposta nenhuma", disse Marize Araújo.

No dia em que desapareceu, Edson Davi estava na praia com o pai, que trabalhava em uma barraca. Marize ficou em casa com o filho caçula que estava doente. Já na praia, o menino insistiu para que a mãe fosse ao seu encontro. "Meu filho me ligou várias vezes nesse dia para eu ir para a praia", lembrou.

Marize disse ainda que ligou para o marido várias vezes durante o dia para se atualizar sobre o filho, mas, em determinado momento, percebeu que algo tinha acontecido com a criança. "Quando eu tentei falar, ele atendeu, mas não falava mais. Ele gritava no fundo da ligação 'meu filho sumiu'", disse.

A primeira suspeita de Marize era que o filho teria sido levado por alguém da praia, mas os investigadores trabalham com a hipótese que Edson Davi tenha entrado no mar. Os bombeiros entraram no quarto dia de buscas pelo menino nesta segunda (8).

"Eu tô vivendo um carrossel de emoções. Eu tô igual a um trem desgovernado. Porque uma hora eu estava acreditando em um sequestro. E aí depois segue a suspeita de afogamento. Porque nesse dia o mar estava agitado. Meu marido fala que ele estava só na beirinha. Eu não sei o que pensar mais. Tudo o que eu queria saber é o que aconteceu com o meu filho. Eu não tô tendo paz. Me ajudem a descobrir o que aconteceu com meu filho. Eu não me conformo", afirmou.

Polícia recebe imagens de câmeras

Na última sexta-feira (5), o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) forneceu imagens das cinco câmeras instaladas nos Postos 3, 4 e 5 da Barra da Tijuca aos agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), responsável pela investigação.

Segundo informações do jornal O Globo, as imagens haviam sido reivindicada pela família, neste domingo (7), na Barra da Tijuca, durante manifestação para cobrar empenho nas buscas por Edson Davi. As imagens ainda estão sendo analisadas pela polícia.