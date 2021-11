Mãe confirma que corpo encontrado é de piloto do avião que caiu em Ubatuba

O piloto Gustavo Carneiro, 27, é uma das vítimas do acidente de avião em Ubatuba, no litoral de São Paulo. A mãe dele, Leila Carneiro, identificou o corpo nesta sexta-feira (26).

Gustavo, que é natural de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, foi encontrado na tarde dessa quinta-feira (25). Ele terá o corpo cremado, segundo a mãe confirmou ao g1.

"Não tenho estrutura emocional para ver meu filho num caixão. Perdemos o pai dele em maio de 2020 de Covid-19. É muita dor para a família", relatou

Em comunicado, a Força Aérea Brasileira (FAB) se solidarizou com a família da vítima e disse estar "engajada nas operações de buscas aéreas no local do acidente".

Acidente em Ubatuba

Um avião bimotor caiu em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, por volta das 21h desta quarta-feira (24). Os órgãos de segurança e salvamento fazem buscas em mar aberto

A aeronave deixou o Aeroporto dos Amarais às 20h30, em Campinas e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Segundo investigações, o avião não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Conforme o Corpo de Bombeiros, há uma operação de resgate em andamento em conjunto com a Marinha, Capitania dos Portos e Defesa Civil.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, a namorada do copiloto, Thalya Viana, disse que a família ainda está sem informações.