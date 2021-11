Mãe de copiloto de avião que caiu em São Paulo relata problemas nas buscas

A mãe do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, que estava no avião bimotor que caiu nesta quarta-feira (24), Ana Regina, informou ocorrer dificuldades para as buscas do filho. Ela enviou um vídeo com relato para a TV Globo.

O acidente ocorreu por volta das 21h10, entre Ubatuba (SP) e Paraty (RJ), com três pessoas a bordo.

Conforme relato da mãe, um helicóptero estava previsto para sair da base aérea em busca do avião às 3h da manhã, mas houve atraso e saiu por volta das 4h20 após apresentar pane no momento da saída.

Ela acrescentou haver informações confusas sobre o acidente.

"Ninguém sabia de nada. A gente ligou para a Capitania dos Portos, para vários órgãos, e só ia começar a busca agora pela manhã porque não era de jurisdição de um e de outro", lamentou.

De acordo com a mãe do copiloto da aeronave, três pessoas estavam a bordo da aeronave: José, de 20 anos, o piloto e um tripulante.

Roteiro de viagem



A aeronave deixou o Aeroporto dos Amarais às 20h30, em Campinas e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Conforme o Corpo de Bombeiros, há uma operação de resgate em andamento em conjunto com a Marinha, Capitania dos Portos e Defesa Civil.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, a namorada do copiloto, Thalya Viana, disse que a família ainda está sem informações.

Avião não tinha autorização para fazer táxi aéreo



A aeronave, de propriedade do copiloto, não tinha autorização para fazer táxi aéreo, segundo o jornal O Globo, mas podia fazer voos noturnos privados. A vistoria do avião também estava em dia.

