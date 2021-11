Desembargadores em conversa íntima durante sessão no Paraná: 'Levarei duas. A loira é do Xisto'

Uma conversa íntima de dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) foi gravada nessa quinta-feira (25) durante uma sessão da 1ª Câmara Criminal. Na ocasião, os dois supostamente se referiam a mulheres. As informações são do Metrópoles.

No diálogo pessoal, o presidente do colegiado, o desembargador Paulo Edison de Macedo Pacheco perguntou ao desembargador aposentado Antônio Loyola Vieira se ele havia ido a um determinado local, sem especificar o lugar.

Loyola respondeu que não teve como comparecer, porém tentaria ir no dia seguinte. Em seguida, Pacheco fala: "Vou levar as duas lá para você ver. Uma para você e uma para o Xisto. A loira é do Xisto (Adalberto Jorge Xisto Pereira, também desembargador)". Na sequência, uma pessoa não identificada alerta o presidente que a sessão que ele está ao vivo.

Adalberto Xisto também integra a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná. Mesmo tendo sido citado, ele não estava presente na sessão.

Vídeo foi tirado do ar

O diálogo pessoal entre os desembargadores foi gravado e transmitido ao vivo pelo canal do TJPR no YouTube. O vídeo em questão, no entanto, não estava mais disponível nesta sexta-feira (26).

A reportagem do Metrópoles perguntou se a instituição e os desembargadores queriam se pronunciar sobre o caso, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria.

