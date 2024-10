Loja do Burguer King em shopping do RJ pega fogo e assusta clientes; veja vídeos

Um incêndio foi registrado no último sábado (12), em uma unidade do Burger King, em um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu por volta de 23h.

Segundo o portal Itatiaia, o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo cerca de uma hora depois. Não houve feridos.

Conforme o jornal O Dia, o ParkShopping de Campo Grande informou, em nota, que o fogo foi controlado e o shopping funcionou normalmente no domingo (13).

Vídeo viralizou

Um vídeo do momento do incêndio tem viralizado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver quando as pessoas correm assustadas e gritam para alertar outros sobre o fogo.