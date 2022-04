Lista de espera do ProUni fica fora do ar, e estudantes reclamam

O resultado da lista de espera do Programa Universidade Para Todos (Prouni) 2022 foi divulgado na última quinta-feira (7) pelo Ministério da Educação (MEC). Estudantes, entretanto, fizeram reclamações nas redes sociais de que não conseguem acessar a lista no portal.

Poucas horas depois do resultado, o site oficial do ProUni entrou em manutenção. O acesso só foi restabelecido por volta das 14h de hoje, mas não há informações sobre a classificação dos alunos para as bolsas de estudo.

Estudantes cobraram posicionamento do MEC e alertaram sobre o prazo para comprovação das informações junto à faculdade, que se encerra na próxima quarta-feira (13).

Legenda: Estudantes reclamam de instabilidade no site do Prouni Foto: Reprodução/Twitter

"Queremos um posicionamento sobre a instabilidade do site do Prouni, até porque o período de apresentar os documentos dos convocados continua correndo e nade de site estabilizar para que os estudantes possam se matricular", reclamou um estudante no Twitter. Até o momento, o MEC não se manifestou sobre o caso.

ENTENDA O PROUNI

O Prouni é uma das opções de acesso ao ensino superior que usam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os participantes podem manifestar interesse nas bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais (100%) em instituições de ensino superior particulares.

QUEM PODIA PARTICIPAR DA LISTA DE ESPERA

1ª OPÇÃO DE CURSO:

Reprovado nas chamadas regulares;

Pré-selecionado na segunda opção de curso, mas reprovado por não formação de turma.

2ª OPÇÃO DE CURSO:

Reprovado nas duas chamadas regulares e quando não houver formação de turma ou bolsas disponíveis na primeira opção de curso;

Pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

VEJA O CRONOGRAMA DO PROUNI 2022

Comprovação das informações dos aprovados na lista de espera: até 13 de abril