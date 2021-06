Lázaro Barbosa é cercado pela Polícia Rodoviária Federal com barreiras pelas estradas de Goiás

Agentes que integram a força-tarefa para prisão de Lázaro Barbosa, apontado como autor da Chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, e de diversos outros ataques, montaram uma barreira na BR-070, que dá acesso a Águas Lindas de Goiás, para cercá-lo. As informações são do G1 com base na TV Anhanguera.

Segundo a reportagem, Lázaro Barbosa pode estar se deslocando rumo ao município que fica localizado no interior de Goiás.

Os veículos que passam pela barreira estão sendo vistoriados pelos policiais rodoviários federais. Eles também cercaram as estradas de terra da zona rural na noite desta sexta-feira (18).

As equipes buscam pelo suspeito em uma mata entre o distrito de Girassol, em Cocalzinho, e Águas Lindas de Goiás, a menos de dez quilômetros.

Visto em um chiqueiro de chácara

Na tarde desta sexta, Lázaro foi visto em um chiqueiro de uma chácara, mas fugiu para a área de vegetação novamente, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Também conforme instituição, agentes que estavam em um helicóptero o identificaram no local. A movimentação intensa de viaturas da corporação iniciou depois das 15h.

Há dez dias, uma força-tarefa formada por 200 agentes foi montada para capturar Lázaro Barbosa.

Família feita refém

Na terça-feira (15), uma família foi feita refém pelo suspeito, em Edilândia, Goiás. A adolescente, que tem 16 anos, foi encontrada por ele embaixo da cama, enquanto ligava para a Polícia Militar.

Dois dias depois, os parentes publicaram um vídeo nas redes sociais agradecendo a quem rezou pela vida deles e informaram que "estão bem".

O que é um serial killer?

A série de ataques realizados por Lázaro Barbosa em um curto espaço de tempo e as informações divulgadas pela Polícia Civil sobre sua personalidade levaram os internautas a chamarem o suspeito de 'serial killer'.

Legenda: Forças de segurança procuram Lázaro em força tarefa 24k Foto: Reprodução/SSP-GO

Um assassino em série é aquele que comete crimes com determinada frequência e tem um 'modus operandi' para agir, com características do crime que representam sua marca.

A criminologista especialista em serial killers Ilana Casoy, que escreveu um roteiro sobre o caso de Suzane von Richtofen, afirmou ao portal G1 que esse não é o momento de definir o perfil psicológico de Lázaro.

"Ele é um fugitivo e precisa ser parado, ser preso porque é um cara de alta periculosidade, de grande experiência e está matando no caminho. Não é hora de pensar se ele é um serial killer, se teve uma infância traumática ou não, se ele é frio, psicótico, esquizofrênico, psicopata".

Ficha criminal de Lázaro Barbosa

2007: capturado sob acusação de um duplo homicídio no município Barra dos Mendes, na Bahia. Dez dias de ser preso, no entanto, ele fugiu e até hoje é tido como foragido pela polícia local

2009: o criminoso migrou para Brasília, onde ficou em reclusão no Complexo Penitenciário da Papuda (CPP). Os ilícitos atribuídos a ele era porte ilegal de arma de fogo, estupro e roubo

2013: o mesmo presídio emitiu um laudo psicológico informando que o homem era um "psicopata imprevisível". O diagnóstico foi elaborado a partir da conduta agressiva e impulsiva, assim como pela instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio do preso

2014: a Justiça autorizou a conversão da prisão de Lázaro Barbosa para o regime semiaberto

2016: voltou a sumir do radar das forças de segurança

2018: fora do sistema prisional do Distrito Federal, foi alcançado pela polícia de Águas Lindas de Goiás e novamente preso por porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado, roubo e estupro. Em julho do mesmo ano, escapou da detenção

2020: foi indiciado por roubo mediante restrição da liberdade de quatro idosos e emprego de arma branca durante tentativa de latrocínio em uma chácara em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás