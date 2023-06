Justiça mantém prisão temporária de suspeito de matar Jeff Machado

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a prisão temporária do produtor Bruno de Souza Rodrigues. Ele é o principal suspeito da morte do ator Jeff Machado. O suspeito, preso na última quinta-feira (15), foi submetido à audiência de custódia, neste sábado (17), e continuará detido por determinação do juiz Rafael Rezende.

Há duas semanas o produtor estava foragido. Ele foi encontrado em um apartamento no Morro do Vidigal, após denúncia de traficantes da região. Além de Bruno, outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, também está preso.

No caso do produtor, ele terá de responder por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, estelionato e maus-tratos de animais.

Entenda o caso

Desaparecido desde 27 de janeiro, o corpo do ator de 44 anos foi encontrado queimado, amarrado e dentro de um baú de madeira, que foi enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno em Campo Grande, zona oeste do RJ.

A motivação dos suspeitos Jeander Vinícius da Silva Braga e Bruno de Souza Rodrigues seria obtenção de vantagens financeiras. Jeff tentava deslanchar na carreira de ator, e teria sido enganado pela dupla por dinheiro fácil, conforme as forças de segurança.

Cruzamento de dados da Polícia aponta que ele foi a "vítima perfeita" por morar longe dos parentes em um lugar afastado.

PRISÃO DE SUSPEITO

Um dos suspeitos, Jeander, foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) no bairro Santíssimo no último dia 2 de junho. O garoto de programa tentou fugir, mas acabou sendo capturado.

A prisão preventiva de Jeander e Bruno havia sido decretada pela Justiça no dia anterior, depois que o Ministério Público analisou o pedido de prisão da polícia.