Jovem tem 'chá de revelação' em supermercado do Rio de Janeiro: 'acabar com essa ansiedade'

Uma jovem de 18 anos ganhou um "chá de revelação" em um supermercado de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro. Rayane Dias descobriu que está esperando uma menina após a mãe, Vanessa Dias de Souza, insistir para que elas "acabassem com a ansiedade" e estourassem logo o lança-confetes com a cor que representava o sexo.

O fato, que viralizou nas redes sociais, ocorreu na última quarta-feira (21). A jovem havia acabado de realizar um ultrassom em frente ao estabelecimento comercial, junto ao namorado e a mãe. O trio resolveu passar no mercado para fazer compras para o bebê, pois havia produtos em promoção.

Veja o momento da revelação:

"Minha filha falou: 'Faz logo o chá de revelação. Olha as bolas rosas e azuis.' Só que ela estava brincando, mas mexeu muito com a minha ansiedade. Comecei a falar que queria saber logo, fiquei muito nervosa querendo. Mas meu genro não queria e minha filha estava com muita vergonha, tadinha!", contou a nova vovô de menina ao Gshow.

No vídeo, antes dos confetes saírem, Vanessa gritou "é uma menina". O momento foi acompanhado por clientes do supermercado, que também insistiram para que o momento acontecesse.

Sonho de menina

A jovem Rayane Dias celebrou nas redes sociais a descoberta de que vai ter uma menina. E já tem até nome: Lorena.

"Eu sabia dentro de mim desde o início de tudo, que você é uma menina. Não tenho palavras pra dizer o quanto estou feliz, mas agradeço primeiramente a Deus, que te deu muita saúde, e ver que você está se desenvolvendo bem é o mais importante de tudo na minha vida agora é oficial, Lorena!", publicou Rayane.

A mãe, Vanessa Dias, é trancista e já fez trabalhos com Valesca Popuzada. Já se chamando "vovó coruja", ela celebrou muito a notícia, e disse em entrevista ao G1 que não esperava o viral: "A gente não tinha proporção do que iria acontecer".

"Somos da Maré, na Nova Holanda. Sou guerreira e quem conhece sabe. Não fiz nada disso para me promover. Trabalho muito fazendo cabelo", pontuou.

Nova descoberta

Vanessa, que já avó de Ezequiel, descobriu mais um neto, no mesmo dia do chá de revelação da filha. A companheira de seu filho estava com alguns sintomas de gravidez e resolveu fazer um teste, que deu positivo.

"Não ganhei na loteria, mas me povoei de neto", brincou a trancista. Será o terceiro neto da carioca em menos de um ano.