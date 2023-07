Jovem que cheirou pimenta deve ir para casa nos próximos dias, diz mãe

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, internada em Goiás desde fevereiro após ter uma reação alérgica ao cheirar uma pimenta, deve receber alta ainda neste mês. A informação foi divulgada pela mãe da jovem por meio das redes sociais nesta sexta-feira (28).

“Isso está me deixando muito ansiosa, mas sei que a ida dela para casa vai fazer muito bem para ela”, comemora a mãe, Adriana Medeiros, no vídeo compartilhado.

Além de atualizar o estado de saúde da trancista, Medeiros comenta que o convívio com a família é fundamental para a recuperação de Thais. A mãe explica que ela continuará sendo acompanhada pelas equipes do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer).

“A Thais permanece internada e sem nenhuma resposta neurológica, mas está acordada. Graças a Deus, o estado clínico da Thais está muito bem, com exceção de uma infecção óssea, que está sendo tratada”, disse.

REAÇÃO ALÉRGICA IMEDIATA

Thaís sofreu um edema cerebral no dia 17 de fevereiro após cheirar um vidro de pimenta-bode. Em reação imediata, jovem perdeu o ar e foi encaminhada a um hospital de Anápolis, onde ficou internada e recebeu sedação intensa.

O namorado de Thaís, Matheus Lopes, relatou que ela estava com pneumonia no dia em que ocorreu o incidente. Ambos estavam na cozinha da casa do técnico em informática, com os pais e a irmã dele, quando Thaís cheirou pimenta.

"Minha irmã diz que ela pegou o pote para sentir o cheiro e, de repente, correu para o quarto para pegar a bombinha e os remédios. Minutos depois minha irmã apareceu na sala para me chamar, dizendo que ela estava passando mal", disse ele.

Devido ao edema cerebral, os profissionais apontaram que ela precisaria de cuidados intensivos por tempo indeterminado.

Thaís saiu da UTI no dia 30 de abril e nos últimos quatro meses apresentou quadros de pneumonia, que foram controlados. Desde então, ela não anda ou fala. A expectativa médica é que, logo após alta clínica, ela inicie a reabilitação.