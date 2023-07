Jovem internada após cheirar pimenta tem cirurgia adiada

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, 25, internada em estado grave após cheirar pimenta em Anápolis, Goiás, passaria por nova cirurgia para a retirada de um abscessos, mas o procedimento foi adiado.

Conforme Adriana Medeiros, mãe da jovem, ela ainda não recebeu detalhes do adiamento e a filha permanece com infecção no trocanter. As informações são do g1.

A cirurgia estava prevista para o último sábado (15), no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação (Crer), em Goiânia.

De acordo com Adriana, a filha chegou a entrar na sala de cirurgia, mas os médicos acharam prudente adiar o procedimento para quarta-feira (19).

Thais havia feito o mesmo procedimento há cerca de um mês, mas teve um novo abscesso. A jovem passou mal no dia 17 de fevereiro enquanto almoçava na casa do namorado. Ela chegou a ficar mais de 20 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Anápolis. Tudo aconteceu após ela cheirar um vidro de pimenta em conserva.