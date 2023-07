Caminhão-tanque atropela e mata funcionária no Aeroporto de Congonhas

Um atropelamento na área restrita do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, resultou na morte da funcionária, Enisete Fátima Gabriel. Ela era a líder do setor de limpeza no aeroporto e trabalhava há 21 anos para a empresa Swissport, prestadora de serviços aeroportuários.

Um caminhão-tanque - operado por outra empresa terceirizada - atropelou Enisete Fátima na última quinta-feira (13). Ela estava no pátio do aeroporto quando foi atingida pelo veículo, que realizava o abastecimento de aeronaves.

A funcionária chegou a ser socorrida pelo motorista do caminhão e por policiais civis, sendo encaminhada para hospital na capital paulista, onde passou por cirurgia. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na sexta-feira (14). As informações são do g1.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento. A investigação será conduzida pela a 2ª Delegacia de Polícia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Congonhas (Deatur).

As autoridades de segurança já solicitaram as imagens do aeroporto para averiguação sobre o caso.

Em nota ao g1, a Swissport informou que irá cooperar com as investigações e que está prestando assistência à família de Enisete Fátima.

"Nossos pensamentos e condolências vão para a família e os entes queridos afetados por esse trágico incidente. Estamos cooperando totalmente com as autoridades locais em sua investigação e garantindo que todo o apoio necessário seja fornecido aos envolvidos", diz o texto.